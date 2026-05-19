Смолов прокомментировал конкуренцию между Соболевым и Дураном

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов высказался о соперничестве между форвардами "Зенита" Александром Соболевым и Джоном Дураном.

"Соболев надел эту майку Дурана с подтекстом, что я выиграл конкуренцию и где сейчас этот парень? Хотя я думаю, что эту конкуренцию бы выиграл сейчас и Олег Веретенников", - сказал Смолов в подкасте "Смол ФМ".

Нападающий "Зенита" Александр Соболев надел футболку форварда Джона Дурана во время празднования чемпионства.

Напомним, накануне матча заключительного, 30-го тура РПЛ против "Ростова" (1:0) Дуран покинул клуб по личным обстоятельствам.

Колумбиец выступал за петербуржцев на правах аренды из "Аль-Насра". В футболке сине-бело-голубых колумбиец отметился двумя голами, оба из которых были забиты с пенальти.