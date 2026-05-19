Генич объяснил, какого игрока не хватает «Спартаку»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич поделился мнением о подборе футболистов в московском «Спартаке». Он обозначил, какого игрока стоит подписать красно-белым ближайшим летом.

«У команды хороший подбор игроков. Но я бы ещё взял футболиста на фланг. Солари – очень нестабильный, хоть и хорошие цифры в сезоне. Маркиньос порой играет сам с собой. Плюс его постоянно меняют, будто он не вытягивает весь матч. Поэтому вингер с учётом ухода Бонгонда точно пригодился бы», — сказал Константин Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».