$72.3584.07

Юрий Заварзин: «Тюкавин был лучшим в РПЛ по самоотдаче и реализации своих возможностей. Молодые игроки ЦСКА и «Локо» блистали в 1-м круге, а во 2-м провалились»

Sports.ru

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин назвал нападающего бело-голубых Константина Тюкавина лучшим игроком прошедшего сезона Мир РПЛ.

Экс-гендир «Динамо» оценил игру Тюкавина
© Sports.ru
«Я бы выделил Тюкавина по итогам чемпионата. Да, в начале сезона он много пропустил, восстанавливаясь после травмы. Но по самоотдаче и по реализации своих возможностей, он, вне всякого сомнения, был лучшим в РПЛ. В первом круге молодые игроки ЦСКА и «Локомотива» просто блистали, а во втором провалились. Так что стабильный Тюкавин, безусловно, был лучшим в РПЛ», – сказал Заварзин.

В минувшем сезоне чемпионата России 23-летний форвард провел 22 матча, забил 9 голов и отдал 4 результативных паса.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости