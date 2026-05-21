Дурана не допускают до тренировок в сборной Колумбии

Нападающий Джон Дуран, выступавший во второй половине сезона-2025/2026 за санкт-петербургский «Зенит», не будет допущен до тренировок в составе сборной Колумбии. Об этом сообщает журналист Цезарь Лондоно в социальной сети X. Ранее форвард попал в расширенный список национальной команды на чемпионат мира — 2026.

В середине мая Дуран покинул «Зенит» в связи с личными обстоятельствами. За сине-бело-голубых колумбиец провёл девять матчей с учётом всех соревнований и забил два гола.

На ЧМ-2026 колумбийцы сыграют в группе K со сборными Португалии, Узбекистана и ДР Конго. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.