Выяснилось, станет ли Неймар капитаном сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что бразильский нападающий Неймар не будет капитаном команды на предстоящем чемпионате мира. Об этом пишет Globo.

© Газета.Ru

По данным источника, итальянский специалист также объяснил Неймару, что у него уже есть представление о стартовом составе на турнир, и в этом варианте форвард изначально не значится.

Неймар ранее был капитаном национальной команды на нескольких крупных турнирах, включая чемпионат мира 2022 года в Катаре. В текущем сезоне он выступает за бразильский «Сантос», куда вернулся в начале 2026 года.

34-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах. На мировом первенстве Бразилия сыграет в одной группе с Марокко, Гаити и Шотландией.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.