Назван лучший левый полузащитник сезона в Кубке России

Маркиньос признан лучшим левым полузащитником текущего сезона Кубка России. Об этом информирует пресс-служба турнира.

В итоговом опросе спартаковец набрал 43% голосов, оставив позади Данила Кругового из ЦСКА и Давида Папикяна из "Амкала".

Бразилец, играющий под 10-м номером, провел в составе красно-белых в этом розыгрыше турнира 8 матчей и записал на свой счет 3+1 по системе гол плюс пас.