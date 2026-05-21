Комментатор Орлов оценил невызов Соболева в сборную

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал непопадание в итоговый состав сборной России на июньские сборы нападающего "Зенита" Александра Соболева.

"Почему Соболева не включил Карпин в сборную? Это вкус Карпина. Он — главный тренер. Он и определяет. И никуда от этого не деться", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Напомним, центральный нападающий "Зенита" Александр Соболев был включен в расширенный список сборной России на июньские сборы, но не попал в окончательную заявку национальной команды.

В этом сезоне 29-летний форвард забил 13 голов и отдал 3 результативных паса в 38 матчах за петербургскую команду в РПЛ и Кубке страны.