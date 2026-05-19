Агент защитника "Зенита" ответил, может ли игрок покинуть клуб этим летом

Младен Ратковица, агент защитника "Зенита" Вани Дркушича, ответил на вопрос, может ли игрок покинуть клуб этим летом.

"Ваня счастлив в "Зените"! Он стал чемпионом, и сейчас у него есть время, чтобы отпраздновать это событие. На данный момент конкретных предложений нет, но если будет предложение, которое устроит нас и клуб, то мы обязательно его рассмотрим. У Дркушича долгосрочный контракт с "Зенитом", он является игроком основы, и доволен своим положением в клубе", - сказал агент.

Ваня Дркушич присоединился к клубу из Санкт-Петербурга летом 2024 года, перейдя из "Сочи". Нынешний контракт игрока сборной Словении действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне 26-летний центральный защитник принял участие в 28 матчах за сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге и 5 игр в Кубке России, в которых получил три желтые карточки и не отличился результативными действиями.

"Зенит" набрал 68 очков в 30 турах чемпионата и завоевал титул чемпиона страны.