Выяснилось, почему «Ливерпуль» не претендовал на Алонсо

«Ливерпуль» не претендовал на Алонсо из-за доверия к Слоту
«Ливерпуль» не предпринимал попыток пригласить Хаби Алонсо на пост главного тренера, поскольку руководство клуба продолжает полностью доверять Арне Слоту. Об этом сообщает The Athletic.
Несмотря на давление части болельщиков, недовольных текущим сезоном, в «Ливерпуле» уверены, что Слот остаётся подходящей фигурой. Два года назад именно он, а не Алонсо, был приоритетным кандидатом на замену Юргену Клоппу, и в первом же сезоне привёл команду к чемпионскому титулу. Сам Алонсо тогда предпочёл продолжить работу в «Байере» и вывести клуб в Лигу чемпионов.
В «Ливерпуле» убеждены, что достижения Слота недооценены, а нынешний спад не является основанием для смены курса. Таким образом, «Челси» получил свободный коридор для переговоров с Алонсо и оперативно закрыл сделку.