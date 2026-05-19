«Челси» получит компенсацию после назначения Марески в «Манчестер Сити»

«Челси» получит компенсацию после назначения Энцо Марески в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что итальянский специалист возглавит «горожан» после ухода Пепа Гвардиолы из клуба. Он подпишет контракт на три года.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Сити» выплатит компенсацию «Челси» – Мареска работал в лондонском клубе с июня 2024 года по январь 2026-го. Ожидается, что стороны обо всем договорятся еще до момента назначения тренера в новый клуб. Однако, если соглашение не будет достигнуто, «синие» могут принять юридические меры. Но даже в таком случае Энцо сможет приступить к работе с «Сити».

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 77 очков после 36 туров. «Горожане» отстают от лидирующего «Арсенала» на 5 баллов и имеют матч в запасе.