16-летний футболист умер после аварии

Футболист юношеской команды "Анкара Кечиоренгюджю" Абдуллах Султанову умер в возрасте 16 лет в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает портал Spor Arena.

Уточняется, что в субботу игрок попал в аварию, управляя мотоциклом, после чего ему оказали первую помощь и доставили в больницу, где не смогли спасти. Несколько футбольных клубов из Анкары, включая "Анкарагюджю" и "Генчлербирлиги", выразили соболезнования в связи со смертью футболиста.

"Анкара Кечиоренгюджю" выступает во втором по силе турецком дивизионе, в прошедшем сезоне команда заняла 7-е место и получила право на участие в плей-офф за выход в Суперлигу. В 1/4 финала клуб уступил "Коруму" (0:1) и не смог пробиться в высший дивизион.