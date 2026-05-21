Защитник «Акрона» не был готов к уходу тренера Тедеева

Защитник «Акрона» Марат Бокоев в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» назвал неожиданным уход Заура Тедеева с поста главного тренера команды перед стыковыми матчами с «Ротором».

© ФК «Акрон»

В среду «Акрон» обыграл в Волгограде «Ротор» (2:0) в первом стыковом матче за право играть в РПЛ. Тедеев был уволен из тольяттинского клуба после 30‑го тура РПЛ.

— Я бы не сказал, что это легкая победа. Хороший соперник, который хорошо играет на домашнем стадионе. Первые 15–20 минут была борьба за инициативу. Я считаю, мы ей завладели, но ничего еще не ясно, еще вторая игра. Все может поменяться. Порадовались сейчас слегка, теперь будем настраиваться на вторую игру, надо хорошо восстановиться.

— Как чувствуете себя в первую очередь физически? Перерыв после предыдущего матча был совсем небольшой…

— Лично я себя хорошо чувствовал. У нас медицинский штаб очень хороший, все их рекомендации слушали и вышли в боевой готовности на этот матч. Мне кажется, помимо меня все тоже себя чувствовали хорошо.

— Как сказалась на команде новость об уходе тренера? Удалось ли абстрагироваться от это?

— Мы футболисты, профессионалы. Это футбол, здесь так бывает. Поэтому на следующий день уже все думали о следующей игре, надо было тренироваться, восстановиться. Поэтому все хорошо.

— Но лично вы как восприняли уход Тедеева?

— Конечно, для меня это неожиданностью было. Зауру Эдуардовичу написал после этого и пожелал удачи, поблагодарил его за эти два сезона. Пожелал ему только успехов, — сказал Бокоев «Матч ТВ».

Ответная игра состоится в Самаре 23 мая.