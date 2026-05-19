Мбаппе верит, что Алонсо из «Реала» выжил Винисиус

В окружении нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе считают, что на текущий момент предпринимается попытка выставить французского игрока в качестве человека, не сфокусированного на футболе и ведущего активный образ жизни вне футбола. Об этом сообщает испанский журналист и ведущий Хосеп Педрероль, известный по проекту El Chiringuito.

«Те, кто близок к Мбаппе, говорят мне, что Мбаппе считает, что Винисиус выжил Хаби Алонсо команды. Многие другие в раздевалке разделяют это мнение. Килиан также чувствует себя обиженным на Арбелоа, поскольку в последнем «эль класико» он рассчитывал выйти в стартовом составе, но Арбелоа сказал ему, что он будет запасным, что прямо противоположно произошедшему с Куртуа, который вышел в стартовом составе после травмы», — приводит слова Педрероля Mundo Deportivo.

Подчёркивается, что взаимоотношения между Мбаппе и Винисиусом «испорчены как никогда». Оба футболиста хотят быть лидерами «Реала».