Гвардиола больше не будет тренировать клубы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сделает паузу в карьере в год после того, как покинет английский клуб по окончании сезона. Крайне маловероятно, что 55-летний специалист вернётся к работе в клубном футболе. Об этом сообщает журналист Серхио Гонсалес на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Гвардиола будет готов вернуться к тренерской деятельности, только если получит предложение о работе в сборной.

Подчёркивается, что испанца в «Манчестер Сити» сменит его бывший помощник Энцо Мареска, который имеет договорённость приступить к выполнению обязанностей на следующий день после ухода Гвардиолы.

Ранее несколько авторитетных инсайдеров сообщили об уходе Гвардиолы из «Манчестер Сити» грядущим летом.