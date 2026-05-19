Полузащитник «Реала» станет первым капитаном команды, несмотря на драку

Вальверде станет первым капитаном «Реала», несмотря на драку с Тчуамени — El Chiringuito

Чемпионат.com

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде станет первым капитаном команды в следующем сезоне после того, как клуб покинет защитник Даниэль Карвахаль. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, уругвайскому футболисту сообщили об этой новости после того, как «Королевский клуб» оштрафовал его на € 500 тыс. за драку с полузащитником Орельеном Тчуамени. Подчёркивается, что вторым капитаном «Реала» станет нападающий Винисиус Жуниор, третьим — вратарь Тибо Куртуа.

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки произошёл словесный конфликт между Вальверде и Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу.

