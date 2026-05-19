Тренер "Зенита" объяснил, в ком нуждается клуб

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук сообщил, что клубу нужно приобрести сильного нападающего.

"Мы обменяли игрока в атаке, потеряли Кассьерру и взяли только Дурана. До этого у нас было три нападающих, поэтому конкуренция была еще больше. То, что команде нужен хороший нападающий, думаю, ни у кого не вызывает сомнений, и над этим нужно работать. Сезон заканчивается, и нужно думать, как команда будет жить дальше", – сказал Тимощук.

Напомним, в минувшее зимнее трансферное окно состав "Зенита" покинули нападающие Матео Кассьерра и Лусиано Гонду. На правах аренды сине-бело-голубые подписали форварда саудовского "Аль-Насра" Джона Дурана, которые вернется в свой клуб этим летом. Таким образом в ростере команды останется только один профильный центральный нападающий - Александр Соболев.

В этом сезоне 29-летний Соболев забил 13 голов и отдал 3 результативных паса партнерам в 38 матчах за петербуржцев в РПЛ и Кубке России.