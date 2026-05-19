Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Краснодар» — «Оренбург»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 30-го тура между «Краснодаром» и «Оренбургом» (3:0). Федотов отметил прогресс главного арбитра указанной встречи Андрея Прокопова.

«Прокопов прибавляет. Думаю, в следующем сезоне мы его увидим. А при таком отношении к работе, как в этом матче, видеть будем часто. Среди молодых арбитров у него явный прогресс, как и у Новикова. Уверенный, управляет игрой, а именно это выходит на первый план, когда ещё нет авторитета», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.