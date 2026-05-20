Турецкий клуб интересуется игроком «Реала»

Турецкий «Галатасарай» может подписать полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга. Как сообщает инсайдер Ягыз Сабункоглу в соцсети X, стамбульцы поинтересовались условиями контракта французского футболиста.

По данным источника, официальное предложение «Реала» от «Галатасарая» пока не поступало. Чемпионы Турции лишь собирали информацию. Ранее сообщалось, что Камавинга может покинуть мадридский клуб после непопадания в заявку сборной Франции на чемпионат мира 2026 года.

Интерес к игроку также приписывали дортмундской «Боруссии». По данным СМИ, португальский специалист Жозе Моуринью, которого называют новым главным тренером «Реала», не рассчитывает на Камавинга.