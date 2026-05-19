Арбитр Федотов объяснил, почему департамент не раскрывает оценки судей

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов объяснил, почему департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) не раскрывает оценки арбитров. Указанный департамент на текущий момент возглавляет Милорад Мажич.

«Департамент просят обнародовать оценки арбитров, но в этом нет смысла — никто ничего не поймёт. Там своя система, и плохая оценка не всегда значит, что судья не получит назначения. Если все будут знать оценку, польётся дополнительная критика: «Почему он судит, если у него двойка?» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.