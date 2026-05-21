К Боуэну проявляют интерес сразу несколько топ-клубов АПЛ

Полузащитник и капитан «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн привлек внимание ряда ведущих клубов английской Премьер-лиги. Возможность подписания 29-летнего игрока рассматривают «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Guardian.

По данным источника, в случае вылета из Премьер-лиги лондонскому клубу, вероятно, придется рассмотреть продажу нескольких ведущих игроков, чтобы улучшить финансовую ситуацию, в том числе, речь идёт и о капитане команды.

Боуэн выступает за «Вест Хэм» с 2020 года. В текущем сезоне хавбек остаётся одним из лидеров команды: в его активе восемь забитых мячей и десять результативных передач.