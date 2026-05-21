Кержаков рассказал, кем хотел бы стать

Восьмикратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал «Матч ТВ», что хотел бы стать тренером вратарей.

Кержаков завершил карьеру футболиста по окончании сезона. В заключительном туре МИР РПЛ «Зенит» в гостях обыграл «Ростов» и стал чемпионом России, 39‑летний голкипер остался в запасе.

— Какое чемпионство самое памятное?

— Наверное, когда больше всего матчей сыграл.

— Вы учитесь на тренерскую лицензию. Какие планы потом?

— Хочу попробовать себя тренером.

— Вратарей?

— Да.

— А главным себя видите в будущем?

— Так далеко не заглядываю, — сказал Кержаков «Матч ТВ».