Моуринью попросит «Реал» подписать игрока «Спортинга»

Кандидат на пост главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью попросит руководство команды подписать полузащитника лиссабонского «Спортинга» Мортена Юльманна, сообщает COPE.

Приобретение игрока является одним из условий прихода Моуринью в клуб. Сообщается, что лиссабонский клуб запросит за своего полузащитника около € 50 млн. Действующее трудовое соглашение 26-летнего футболиста со «Спортингом» рассчитано до июня 2028 года.

В прошедшем сезоне Юльманн провёл за клуб 42 матча, в которых забил три мяча и сделал шесть результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 45 млн.