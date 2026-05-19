Уэйн Руни: «Фергюсон – лучший тренер всех времен, а Пеп с отрывом лучший в своем поколении. Сэр Алекс чуть ли не с нуля выстраивал «МЮ», а у Гвардиолы такой необходимости не было»
Уэйн Руни оценил достижения Пепа Гвардиолы в английском футболе.
«Я видел много сравнений с Алексом Фергюсоном. Могу сказать, что Фергюсон – величайший тренер всех времен, но Пеп точно лучший в своем поколении, причем с огромным отрывом. Я видел, как люди говорят о лояльности Гвардиолы на протяжении 10 лет, и это невероятно, но Фергюсон был лоялен клубу 26 лет. Если вы действительно задумаетесь об этом сроке, 26 в одном клубе – это совершенно поразительно. Когда сэр Алекс пришел в «Манчестер Юнайтед», ситуация была совершенно иной. Ему чуть ли не с нуля пришлось выстраивать этот клуб, чтобы он вновь стал успешной силой в английском футболе, а вот у Пепа такой необходимости не было. Но то, чего он добился в плане полного доминирования... тут вопросов быть не может», – отметил экс-форвард «МЮ».
«Атлетико» интересен 20-летний вингер «Порту» Виллиам Гомес
Уэйн Руни: «Фергюсон – лучший тренер всех времен, а Пеп с отрывом лучший в своем поколении. Сэр Алекс чуть ли не с нуля выстраивал «МЮ», а у Гвардиолы такой необходимости не было»
Генич о Кубке России: «Краснодар» выиграет, мне кажется. Финиш без трофея будет высшей несправедливостью»
«Атлетико» интересен 20-летний вингер «Порту» Виллиам Гомес
Уэйн Руни: «Фергюсон – лучший тренер всех времен, а Пеп с отрывом лучший в своем поколении. Сэр Алекс чуть ли не с нуля выстраивал «МЮ», а у Гвардиолы такой необходимости не было»
Генич о Кубке России: «Краснодар» выиграет, мне кажется. Финиш без трофея будет высшей несправедливостью»