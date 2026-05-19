«Атлетико» интересен 20-летний вингер «Порту» Виллиам Гомес

«Атлетико» заинтересован в подписании атакующего полузащитника «Порту» Виллиама Гомеса.

По данным Фабрицио Романо, контакты относительно трансфера 20-летнего бразильского вингера уже состоялись, теперь решение за «драконами».

Контракт Гомеса рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Виллиам забил 8 голов и сделал 1 ассист в 28 матчах чемпионата Португалии.

