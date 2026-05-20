Бонгонда поделился подробностями ухода из «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда поделился подробностями предстоящего ухода из клуба. Ранее «Спартак» заявил, что контракт с футболистом не будет продлён.

– Прошлым летом «Спартак» сообщил мне, что могу уйти в последний год контракта. К сожалению, я получил травму в национальной команде на сборах в Орлеане, выбыл на три месяца и не смог уйти. Когда вернулся, они решили больше не выпускать меня на поле, я принял это и ждал, пока всё закончится.

– Мы видели, что несколько твоих соотечественников были наказаны за позднее возвращение из сборной. Как это прошло у тебя с руководством «Спартака»?

– Меня оштрафовали, очень крупный штраф, и я потерял место в основном составе.

– Вы приехали в Париж в воскресенье из России, когда чемпионат ещё не закончился, но вас отпустили. Почему?

– В футболе случается всякое. «Спартак» решил отпустить меня на неделю раньше, мне нужно было кое-что сделать для визы в США, поэтому они любезно позволили мне уехать, — сказал Бонгонда в эфире Canal+.

В нынешнем сезоне Бонгонда принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.