Макгинн: Унаи хочет завоевать 5-й трофей ЛЕ с «Астон Виллой», и мы хотим ему помочь в этом

Капитан «Астон Виллы» Джон Макгинн высказался о влиянии тренера Унаи Эмери на команду перед финалом Лиги Европы с немецким «Фрайбургом».

«У него учишься каждый день. Унаи Эмери — очень опытный тренер. Он относится к «Фрайбургу» так же, как и к любому другому нашему сопернику — с максимальным уважением и вниманием к деталям. Знаем, что у немецкой команды много сильных сторон, но есть и слабые, которыми мы и постараемся воспользоваться. Я уверен, что Унаи хочет завоевать пятый трофей Лиги Европы с «Астон Виллой», и мы хотим ему помочь в этом», — приводит слова Макгинна официальный сайт УЕФА,

Финал Лиги Европы-2026 состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ Парк» в Стамбуле. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.