«Борнмут» попал в еврокубки впервые за 127-летнюю историю

«Борнмут» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 со счётом 1:1, благодаря чему квалифицировался в еврокубки на грядущую кампанию.

© Чемпионат.com

Таким образом, «Борнмут» впервые за 127-летнюю историю сыграет в еврокубках. На данный момент «вишни» под руководством испанского специалиста Андони Ираолы занимают шестую строчку, которая гарантирует команде участие в Лиге Европы. При этом коллектив из Борнмута не потерял математические шансы на попадание в Лигу чемпионов.

В заключительном матче сезона-2025/2026 «Борнмут» встретится в гостях с «Ноттингем Форест». На данный момент команда Ираолы не знает поражений в АПЛ с 3 января 2026 года — 17 матчей (восемь побед и девять ничьих).