«Атланта» проиграла «Орландо» в матче Открытого кубка США по футболу

«Атланта» уступила «Орландо» в матче ¼ финала Открытого кубка США по футболу.

© Матч ТВ (новости)

Встреча в Орландо завершилась со счетом 4:1. У хозяев поля дубль оформил Тиаго, по разу отличились Давид Брекало и Гриффин Дорси.

У «Атланты» гол забил Эммануэль Латте Лаф. Российский полузишитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 74‑й минуте.

В следующем раунде «Орландо» сыграет с победителем пары «Коламбус» — «Нью‑Йорк Сити».