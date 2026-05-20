«Атланта» проиграла «Орландо» в матче Открытого кубка США по футболу, Миранчук провел на поле 74 минуты
«Атланта» уступила «Орландо» в матче ¼ финала Открытого кубка США по футболу.
Встреча в Орландо завершилась со счетом 4:1. У хозяев поля дубль оформил Тиаго, по разу отличились Давид Брекало и Гриффин Дорси.
У «Атланты» гол забил Эммануэль Латте Лаф. Российский полузишитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 74‑й минуте.
В следующем раунде «Орландо» сыграет с победителем пары «Коламбус» — «Нью‑Йорк Сити».