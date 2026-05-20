«Манчестер Юнайтед» и «Челси» включились в борьбу за Адейеми

Форвард дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми может сменить клуб уже в ближайшее трансферное окно. Сразу несколько европейских топ-клубов проявляют серьёзный интерес к 24-летнему нападающему. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, главными претендентами на игрока считаются «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Манкунианцы рассчитывают, что участие в Лиге чемпионов поможет им выиграть борьбу за футболиста, тогда как лондонский клуб уже вышел на связь с представителями игрока. Также ситуацию вокруг Адейеми внимательно отслеживают «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен».

Контракт немецкого форварда с «Боруссией» действует до лета 2027 года, однако стороны пока не могут договориться о новом соглашении. В Дортмунде готовы рассмотреть продажу игрока за сумму от 60 до 70 миллионов евро.