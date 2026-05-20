Романо: футболист "Барселоны" Фермин Лопес не сыграет на ЧМ-2026

Испанский полузащитник футбольного клуба "Барселона" Фермин Лопес перенес операцию и не примет участия в чемпионате мира. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Фабрицио Романо.

Ранее ТАСС сообщал, что Лопес получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы в матче 37-го тура чемпионата страны с "Бетисом" (3:1). Полузащитник входил в расширенный состав сборной Испании на чемпионат мира 2026 года.

Лопесу 23 года, он выступает за "Барселону" с июля 2023 года. В составе клуба он дважды стал чемпионом Испании (2025, 2026), выиграл кубок (2025) и суперкубок страны (2026). В 2024 году полузащитник стал олимпийским чемпионом и чемпионом Европы в составе сборной Испании.