Дзюба может сыграть с «Ротором»: «Артем приступил к тренировочному процессу. Решение ближе к игре примет тренерский штаб «Акрона»
Артем Дзюба вернулся к тренировкам с «Акроном».
Форвард был заменен в матче 28-го тура Мир РПЛ против «Краснодара» (0:1), который прошел 4 мая. Сообщалось, что 37-летний игрок получил мышечное повреждение задней поверхности бедра.
Сегодня тольяттинцы на выезде сыграют против «Ротора» в первом переходном матче за право играть в РПЛ в сезоне-2026/27. Встреча пройдет в 19:30 по московскому времени.
«Артем Дзюба приступил к тренировочному процессу. Что касается его участия в предстоящем матче, то это решение будет принимать тренерский штаб ближе к игре. Сейчас команда уже находится в Волгограде, готовится в матчу, все отлично», – сообщили в пресс-службе «Акрона».
