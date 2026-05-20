Дзюба может сыграть с «Ротором»

Артем Дзюба вернулся к тренировкам с «Акроном».

Форвард был заменен в матче 28-го тура Мир РПЛ против «Краснодара» (0:1), который прошел 4 мая. Сообщалось, что 37-летний игрок получил мышечное повреждение задней поверхности бедра.

Сегодня тольяттинцы на выезде сыграют против «Ротора» в первом переходном матче за право играть в РПЛ в сезоне-2026/27. Встреча пройдет в 19:30 по московскому времени.