Названо наиболее вероятное место работы Гвардиолы после ухода из «Манчестер Сити»

Букмекеры назвали наиболее вероятное место работы Хосепа Гвардиолы после ухода с поста главного тренера «Манчестер Сити». Об этом сообщает Betonmobile.

По мнению аналитиков, специалист, скорее всего, возглавит сборную Англии. На это событие можно поставить с коэффициентом 3,00. Следующим претендентом на Гвардиолу называют национальную команду Бразилии (4,50).

Букмекеры также предлагают поставить с одинаковым коэффициентом 6,00 на приход Гвардиолы в «Барселону» или «Баварию». Коэффициентом 8,50 оценивается работа тренера в сборной Испании.

Ранее 19 мая стало известно, что Гвардиола покинет «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона. Во главе команды его сменит Энцо Мареска, контракт с итальянцем будет рассчитан на три года.