Сборные России сыграют с Египтом, Тунисом и Белоруссией

Юношеские сборные России различных возрастов проведут товарищеские матчи с национальными командами Египта, Туниса и Белоруссии, сообщает пресс‑служба Российского футбольного союза (РФС).

© РФС

Сообщается, что сборная России U‑19 проведет два товарищеских матча со сверстниками из Египта 6 и 9 июня в Каире. Команда U‑16 сыграет в эти же дни со сборной Туниса в городе Айн‑Драхам. Сборная U‑15 там же встретится с командой Туниса 5 и 8 июня.

Команда футболистов России до 14 лет встретится со сборной Белоруссии 6 и 8 июня в Минске.

Перед играми сборные России U‑19 и U‑14 проведут учебно‑тренировочные сборы в Москве и Минске соответственно.