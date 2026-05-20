Гусев дал оценку выступлению "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Ролан Гусев оценил выступление команды в сезоне 2025/2026.

Бело-голубые заняли 7-е место в Российской Премьер-Лиге, а также дошли до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили "Краснодару" (0:0 — дома; 0:0, по пенальти 5:6 — в гостях). По мнению Гусева, общий результат сезона для команды неудовлетворительный.

"Итоговое место — седьмое. Понятно, что "Динамо" должно занимать совсем другие позиции в таблице. Результат в целом неудовлетворительный. Хотя вторую часть чемпионата мы провели неплохо. Могли ли выступить лучше? Конечно, могли. Мы уже проанализировали наши не самые удачные матчи, выяснили причины случившегося", — отметил Гусев в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Ролан Гусев возглавил "Динамо" 17 ноября в качестве исполняющего обязанности главного тренера после ухода из команды Валерия Карпина. В декабре Гусев был утверждён в должности минимум до конца сезона 2025/2026.