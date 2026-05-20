Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов в разговоре с «Матч ТВ» выразил мнение, что мяч при победном голе махачкалинского «Динамо» в первом стыковом матче за право играть в МИР РПЛ не пересек линию ворот. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол на 5‑й минуте матча забил нападающий «Динамо» Миро. — Какое мнение по голу? — Я считаю, что его не было, — сказал Иванов «Матч ТВ». Ответный матч пройдет 23 мая в Каспийске.