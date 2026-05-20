Адвокат Добровинский: назначение Шварца в «Динамо» — ужасная ошибка

Добровинский: «Назначение Шварца в «Динамо» — ужасная ошибка. Не понимаю, чем провинился Гусев»
Адвокат и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский заявил «Матч ТВ», что назначение немецкого специалиста Сандро Шварца на пост главного тренера «бело‑голубых» будет большой ошибкой для клуба.
Ролан Гусев возглавил «Динамо» в ноябре 2025 года после ухода из клуба Валерия Карпина. В сезоне МИР РПЛ‑2025/26 «Динамо» заняло седьмое место с 45 очками. Журналист Иван Карпов сообщил, что в ближайшее время «бело‑голубых» вновь возглавит экс‑главный тренер Сандро Шварц.
— Я читаю вот эти ужасы про то, что Сандро Шварц может вернуться в «Динамо». Мне очень обидно, понимаете, за команду, потому что ею управляют люди, которые не хотят ей добра. Дело в том, что Гусев великолепно показал себя за время на посту главного тренера команды, и за что его снимать? Нашего, отечественного тренера, за которого горит команда, да и у него самого горят глаза! Я ненавижу заговоры и интриги, но в данном случае я не вижу ничего другого. Не понимаю, чем провинился Гусев. Я хорошо относился к Шварцу, хотя считаю, что его последние матчи в «Динамо» были ужасными, он не мог настроить команду — проиграли «Сочи», проиграли «Спартаку» в финале Кубка России. Но понимаете, у него был один помощник в тренерском штабе, который руководил командой, и он не горит желанием возвращаться в Россию. Один Шварц не справится с командой никогда, и опять будет чехарда. А эти условия, которые он просит у «Динамо», говорят лишь о том, что Шварц не уверен в себе. То есть, если «Динамо» во второй части чемпионата будет во второй восьмерке, как при Карпине, и его выгонят, то он потребует все свои шесть миллионов евро и снова поедет растить огурцы, помидоры у себя где‑то в Германии. Назначение Шварца — это ужасная ошибка, — сказал Добровинский «Матч ТВ».
