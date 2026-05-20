Адвокат Добровинский: назначение Шварца в «Динамо» — ужасная ошибка

Адвокат и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский заявил «Матч ТВ», что назначение немецкого специалиста Сандро Шварца на пост главного тренера «бело‑голубых» будет большой ошибкой для клуба.

Ролан Гусев возглавил «Динамо» в ноябре 2025 года после ухода из клуба Валерия Карпина. В сезоне МИР РПЛ‑2025/26 «Динамо» заняло седьмое место с 45 очками. Журналист Иван Карпов сообщил, что в ближайшее время «бело‑голубых» вновь возглавит экс‑главный тренер Сандро Шварц.