Селюк: «Рубин» с Артигой способен попасть в пятерку лучших команд РПЛ

Главный тренер «Рубина» Франк Артига способен вывести команду в пятерку лучших в следующем сезоне РПЛ, заявил «Матч ТВ» футбольный агент и друг испанского специалиста Дмитрий Селюк.

«Рубин» набрал 43 очка и занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России в сезоне‑2025/26. Артига возглавил казанцев зимой.

— Артига показал, что «Рубин» сделал правильное решение, назначив его. Если смотреть на весеннюю часть, то «Рубин» в пятерке лучших команд РПЛ. И очень многого при этом нельзя было требовать от Артиги с точки зрения виртуозности игры. Хотя ранее игра «Рубина» была как таблетка от бессонницы, при всем уважении к Рахимову. Вот если хочешь заснуть в тот момент, включи игру «Рубина». Когда Рахимова меняли, то команда за семь игр забила один мяч. Сейчас у Артиги игра меняется всё равно, что бы ни говорили эксперты. У него исполнители были для полностью оборонительного футбола, а он Безрукова и Рожкова стал использовать в атаке. Также при Артиге «Рубин» перестал зависеть от Даку. «Рубин» без Даку и Шабанхаджая обыграл «Краснодар», «Локомотив»…

Сейчас в «Рубине» забивают те, кто вообще ранее за карьеру почти не забивали. Франк делает команду. При этом я уверен, что достаточно большое количество футболистов покинет «Рубин». Если смотреть на желание руководителей сделать «Рубин» более атакующей командой, то надо менять футболистов. Не потому что они плохие, а потому что будут не подходить под атакующую схему команды. Как яркую игру можно поставить с футболистами оборонительного плана. Посмотрим, кого возьмут. И тогда можно будет говорить, как выстрелит «Рубин» в следующем году.

Но уже сейчас Артига показал себя очень достойно, учитывая, что 9 основных игроков было травмировано, когда он пришел. И вот если смотреть на весну, то там в пятерке «Рубин» по очкам.

— Способен «Рубин» попасть в пятерку при нем уже по итогам всего чемпионата в следующем сезоне?

— Безусловно, способен. Но опять же, если трансферная политика будет как зимой, когда никого не привели и взяли еще одного албанца… В «Рубине» слишком большой перекос в сторону балканцев, балканский синдром, я бы сказал… Очень важно будет посмотреть, кто придет из игроков и кто уйдет. Естественно, задача ставится изменить и игру, и изменить позицию «Рубина» в турнирной таблице. Думаю, будет очень интересный сезон. Видим, что есть «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Динамо», «Рубин», ЦСКА, «Локомотив»… За первую шестерку будет серьезная битва. «Рубин» хочет потеснить кого‑то из вот этих грандов, — сказал Селюк «Матч ТВ».