Аршавин отреагировал на чемпионство «Арсенала» в АПЛ

Бывший футболист английского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о чемпионстве команды в Премьер-лиге. Ранее «Арсенал» стал недосягаем для «Манчестер Сити» после ничьей «горожан» в матче 37-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (1:1).

«Арсенал» заслуженно стал чемпионом, почти с самого начала он лидировал. Когда в 3-м туре видел матч «Ливерпуль» — «Арсенал» (1:0), ливерпульцы выиграли, но всё равно создалось впечатление, что «Арсенал» может побороться. Потому что очень надёжно играли в обороне в том матче. И вообще ощущение было совсем другое, нежели год назад, когда до этого 2:2 сыграли с «Ливерпулем». Молодцы. У «Арсенала» очень глубокий состав, даже не сказать, что кто-то один тащил, в разных периодах были свои герои. Но и чемпионство очень значимо. Насколько — можно только ощутить, побывав в Лондоне, поговорив с болельщиками, но я пока этого не сделал, и не знаю, сумею ли добраться до Лондона в ближайшее время. Поздравляю Микеля Артету, он большой молодец», — приводит слова Аршавина ТАСС.