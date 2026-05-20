Губерниев указал на ошибку руководства «Динамо»

Губерниев: «Не уверен, что со Шварцем в «Динамо» будет лучше, чем с Карпиным. Это ошибка»
Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что руководство «Динамо» допустило ошибку, сделав ставку на Сандро Шварца как на главного тренера команды.
В сезоне МИР РПЛ‑2025/26 «Динамо» заняло седьмое место с 45 очками. Журналист Иван Карпов сообщил, что в ближайшее время «бело‑голубых» вновь возглавит экс‑главный тренер Сандро Шварц.
— Говорят, что «Динамо» договорилось со Шварцем. Как оцените такое решение «бело‑голубых»?
— Я считаю, что это ошибка. Посмотрим, что из этого получится. Вы знаете, развивать спорт в стране — это значит еще и нашим тренерам доверять. С моей точки зрения, Гусев — человек, который пригодился бы «Динамо». «Динамо» приглашало Карпина, нашего специалиста, но он делал совсем не то, что нужно. Я не очень уверен, что со Шварцем будет лучше. Не очень хочу говорить, что это ходьба по граблям, футбол покажет, но мне кажется, это ошибка, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
