Радимов: надеюсь, Соболев привезет нормальное пиво

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов ответил, когда он ожидает пиво за выигрыш спора у Александра Соболева.

По словам Радимова, они не договаривались о сорте пива, но он надеется, что Соболев привезет нормальное.

- Я напоминать не буду. У человека же должна быть совесть, а долг платежом красен, правильно? Ну, подождём. Мы не договаривались насчёт сорта пива, но я надеюсь, у человека есть совесть, и он привезёт нормальное. В игре с "Ростовом" Соболев забил свой самый важный мяч в жизни - это да, - приводит слова Радимова "РБ Спорт".

Напомним, что перед стартом сезона-2025/26 Владислав Радимов и Александр Соболев заключили пари - форвард "Зенита" должен был забить не менее 20 мячей во всех турнирах. Победителю этого пари достается ящик пива - теперь Соболев должен отправить приз Радимову.

В сезоне-2025/26 Соболев вышел на поле в составе "Зенита" в 38 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 13 забитых мячей и 3 результативные передачи. В 30 сыгранных туров сине-бело-голубые набрали 68 очков и обогнали "Краснодар" на два балла - команда Сергея Семака стала чемпионом России в седьмой раз за последние восемь лет.