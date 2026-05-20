«Ахмат» проведет два сбора в Сербии

В межсезонье «Ахмат» проведет три подготовительных сбора, два из которых пройдут в Сербии, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

Первый этап подготовки пройдет в Новогорске с 9 по 20 июня. После нескольких выходных команда Станислава Черчесова продолжит подготовку в Сербии. Там состоятся два сбора в период с 25 июня по 18 июля.

Команда планирует сыграть семь контрольных матчей.

«Ахмат» по итогам сезона‑2025/26 занял девятое место в чемпионате России.

