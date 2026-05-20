Защитник «Зенита»: уважаю Россию, но всегда мечтал играть за Бразилию

Дуглас о вызове на ЧМ-2026: «Уважаю Россию, но всегда мечтал играть за Бразилию. Я никогда не переставал верить»
Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос прокомментировал вызов на чемпионат мира.
Дуглас был включен в окончательный состав сборной Бразилии на ЧМ-2026. Бразилец также имеет гражданство РФ, которое он получил осенью 2024 года.
«Конечно, бывают моменты, когда думаешь, что тебя больше не вызовут, но я никогда не переставал верить. Я продолжал работать в клубе, пытаясь стать лучше и добиться стабильности. Поэтому, когда возможность представилась снова, я был готов ею воспользоваться. Я всегда очень уважал Россию, поскольку в этой стране я построил большую часть своей карьеры. Но я всегда мечтал носить футболку сборной Бразилии, так что это было приоритетом. Я вырос, наблюдая за чемпионатами мира и мечтая играть за сборную, и это висело на мне тяжелым грузом. Меня попросили играть так же, как я играю в своем клубе – бороться, надежно обороняться и при необходимости помогать в атаке. Анчелотти умеет вселять уверенность в своих игроков. Он много говорит, объясняет, чего хочет в тактическом плане, но также дает нам свободу проявить себя. У бразильских болельщиков всегда есть причины верить. У нас есть талант, опыт и игроки, привыкшие к большим матчам. Наша цель – пройти как можно дальше и бороться до последней минуты за шестой титул чемпионов мира», – сказал Дуглас.
