Выбран новый председатель совета директоров «Крыльев Советов»

Новым председателем совета директоров самарских «Крыльев Советов» стал представитель попечительского совета женской команды Максим Симонов. Об этом официально объявила пресс-служба клуба Мир Российской Премьер-Лиги.

«20 мая состоялось собрание акционеров «Крыльев Советов», где был избран новый председатель совета директоров. Им стал Максим Симонов, который ранее был директором клуба «Сызрань-2023», а с 2020 года возглавляет Федерацию футбола Самарской области», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале «Крыльев Советов».

Симонов сменил на своём посту бывшего председателя совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрия Яковлева. Напомним, ранее, 30 апреля, состоялось собрание акционеров клуба, где был утверждён новый состав совета директоров.