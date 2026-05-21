Агент Батракова созвонился с ПСЖ

Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы игрока московского «Локомотива», рассказал, что провел телефонный разговор с представителями французского «ПСЖ», передает РИА Новости.

«В телефонном разговоре понимание того, что они планируют прилететь в Москву, у нас есть. Дальше ждем. Это будет человек, который будет уполномочен непосредственно клубом вести переговоры», — сказал Кузьмичев.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров РПЛ, проведя 35 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 12 голевых передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

Встреча финального тура с участием «Локомотива» и ЦСКА проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1.

После этой победы ЦСКА набрал 48 очков и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 49 очками остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.