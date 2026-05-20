Выяснилось, сколько «Барселона» потратила, чтобы стать чемпионом

Рафа Юсте: «Барса» вложила 30 млн евро, чтобы стать чемпионом, пока другие тратили сотни миллионов. Найти баланс между спортивной и финансовой составляющими было настоящим испытанием»
Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Рафа Юсте, отметил, что каталонская команда провела успешный сезон при минимальных финансовых вложениях.
«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании в сезоне-2025/26 после победы над «Реалом» в домашнем класико в 35-м туре Ла Лиги (2:0).
«Самое сложное, что мы сделали – нашли баланс между спортивной и финансовой составляющими. Когда мы пришли, спортивная сфера была совершенно неконтролируемой, а зарплаты игроков полностью устарели. Навести порядок, сократить расходы на зарплаты – это было настоящим испытанием. Я благодарю всех, кто сделал это возможным, особенно Деку, сыгравшего решающую роль. В этом году мы вложили 30 миллионов евро, чтобы «Барса» стала чемпионом с отрывом в 14 очков от второго места, в то время как другие клубы потратили сотни миллионов. Это стало возможным благодаря решимости президента Лапорты и правления, а также благодаря академии, которая является сердцем нашего клуба», – сказал Юсте.
