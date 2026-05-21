«Ахмат» лишится полузащитника

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника грозненского «Ахмата» Рифата Жемалетдинова, рассказал, что футболист не будет продлевать контракт с клубом.

«С «Ахматом» Рифат точно не будет продлевать контракт. Мы рассматриваем другие варианты», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги 29-летний Рифат Жемалетдинов провёл 13 матчей. Результативными действиями полузащитник не отметился. Также на его счету три игры и один гол в Фонбет Кубке России. Жемалетдинов перешёл в «Ахмат» в 2025 году, его предыдущим клубом был московский ЦСКА.