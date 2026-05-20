Футболист "Чэнду" оценил идею матча сборных РФ и Китая

Матч сборных России и Китая по футболу вызовет большой ажиотаж и восхищение российских и китайских болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал защитник китайского "Чэнду Жунчэн" Егор Сорокин.

"Я думаю, что проведение матча сборных России и Китая было бы интересно. Это две хорошие сборные. И как партнерство между Китаем и Россией, показать знак укрепления отношений стран. Я тоже думаю, что такой матч не за горами. Ведь скоро в Ухане пройдут два матча женских сборных России в Китае", - сказал Сорокин.

"Думаю, что в скором времени увидим игры мужских сборных команд. Будет здорово, потому что в Китае любят футбол, ходят на него, будет интересно сыграть как в России, так и в Китае. Точно будет большой ажиотаж и восхищение российских и китайских болельщиков", - добавил он.

Ранее Российский футбольный союз сообщил, что женские национальные сборные 3 и 7 июня в Китае проведут товарищеские матчи в закрытом режиме.