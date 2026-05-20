Российский игрок "Чэнду" отметил доброжелательность людей в Китае

Болельщики китайского клуба "Чэнду" очень доброжелательно относятся к российскому защитнику Егору Сорокину и всегда готовы прийти на помощь. Об этом он рассказал ТАСС по телефону.

"Что касается отношения со стороны китайцев, то они очень доброжелательны ко мне. Местные болельщики сочиняют специальные песни, поют "Катюшу", - сказал Сорокин. - Если брать футбол, то партнеры по команде всегда помогут в нужный момент, это касается и бытовых, и личных вопросов. Всегда откликнутся, такие отзывчивые и добрые, готовы прийти на помощь. Футболисты помогают как на поле, так и за его пределами, какого-то негатива вообще не замечал. В общении все в городе доброжелательны. Возможно, есть какой-то языковой барьер, нужно немного времени, чтобы объясниться. Но всегда выслушают, поймут, сделают".

"Например, была такая ситуация. Наш ребенок оставил какую-то игрушку в кафе, думали, что ее потеряли. Но через неделю пришли туда, женщина, работник кафе, сказала, что мы забыли игрушку. Такой милый и добрый жест: не выкинули, а дождались и отдали через неделю", - добавил он.

Сорокину 30 лет, он выступает за "Чэнду" с февраля.