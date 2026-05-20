Кононов высказался после ухода из «Торпедо»

Бывший главный тренер «Торпедо» Олег Кононов обратился к болельщикам «автозаводцев» после ухода из клуба и пожелал команде скорейшего повышения в Мир Российскую Премьер-Лигу. О расставании со специалистом пресс-служба московичей объявила сегодня, 20 мая.

«Хочу поблагодарить болельщиков «Торпедо» за поддержку в течение сезона, который получился непростым для всех нас. Желаю клубу удачи и скорейшего возвращения в Российскую Премьер-лигу!» — приводит слова Кононова пресс-служба «Торпедо» в телеграм-канале.

Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024 по август 2025 года и с октября 2025-го по май 2026-го. Под его руководством команда заняла второе место в Первой лиге в сезоне-2024/2025. В минувшем сезоне чёрно-белые финишировали на девятой строчке.