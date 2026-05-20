Выяснилось, когда Шварц подпишет контракт с "Динамо"

Сандро Шварц в ближайшие два дня подпишет контракт с московским "Динамо".

По информации источника, Сандро Шварц в ближайшие два дня подпишет контракт с московским "Динамо" - последние детали согласованы.

Сандро Шварц был главным тренером московского "Динамо" с 2020 по 2022 год, под его руководством бело-голубые дошли до финала Кубка России, где уступили столичному "Спартаку". После этого специалист работал в Германии и США. Ранее сообщалось, что Шварц может вновь возглавить бело-голубых, также в услугах специалиста был заинтересован ЦСКА, но "Динамо" предложило более выгодные условия.

По итогам сезона-2025/26 "Динамо" заняло седьмое место в РПЛ, набрав 45 очков в 30 встречах. С декабря прошлого года главным тренером команды является Ролан Гусев, соглашение с которым рассчитано до конца сезона.